21 лютого в Києві пройде міжнародний бізнес-форум Level Up Ukraine 2020

21 лютого у КВЦ Парковий відбудеться Четвертий бізнес-форум Level Up Ukraine 2020. Захід збере авторитетних спікерів, представників влади та бізнесу для обговорення умов співпраці на принципах win-win.

Форум Level UP Ukraine – повноцінний майданчик діалогу між владою, бізнесом та суспільством. Учасники оформлюють домовленості та створюють проекти, де кожен долучається до нової моделі взаємодії на взаємовигідних умовах.

За своєрідним столом переговорів ключові гравці та представники суспільних інтересів матимуть можливість разом розробити ефективні механізми та інструменти для розвитку країни.

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На заході будуть присутні іноземні інвестори з Грузії, ЄС та США. Українська сторона зможе представити свої ідеї тарішення відповідно до запитів інвесторів.

Цьогоріч на форумі виступить багато цікавих спікерів, які поділяться принципами створення більшого.

Тимофій Милованов – Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Давид Арахамія – секретар Національної інвестиційної ради;

Майкл Єгер – генеральний секретар Європейської асоціації платників податків;

Грігол Катамадзе – Президент Асоціації платників податків України, Надзвичайний і ПовноважнийПосол;

Анатолій Кінах – Президент Українського союзу промисловців та підприємців;

Ідейними натхненниками та організаторами форуму є Наталія Ульянова – Founder и СEO UNA Partners, експерт у сфері податкового та бізнес-консультування та Грігол Катамадзе – Президент Асоціації платників податків України.

Генеральним партнером та співорганізатором бізнес-форуму став найбільший промисловий холдинг Грузії – Georgian Industrial Group.

Дізнатись більше про панельні дискусії та спікерів форуму можна за посиланням.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що президент Зеленський для кращого розвитку інфраструктури та видобутку газу запросить в Україну бізнес США.