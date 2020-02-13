Из-за вспышки заболеваний гриппом и ОРВИ в 2020 карантин в школах ввели во многих городах Украины. Закрыта 285 школа Киева.

Обучение приостановлено во всех школах в Одессе, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области.

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Также на карантин закрыты:

На Закарпатье в пяти районах школы и детсадики закрыли на две недели – с 3 по 14 февраля.

В Харьковской области в школах Змиевского района объявили карантин с 3 до 9 февраля.

Все школы и лицеи Измаила Одесской области закрылись до 12 февраля;

с 30 января все школы Мариуполя закрыты на карантин (Донецкая область);

15 школ в Сумах и Лебедине, а также четырех районах Сумской области.

Все школы в Винницкой области – с 4 по 14 февраля;

Все школы Днепра – с 6 по 17 февраля;

Все школы в Черновцах – с 4 по 16 февраля;

Все школы Полтавы – с 5 до 16 февраля;

7 школ Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская область);

Все школы в Ровно – с 5 по 11 февраля;

51 класс 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья;

4 школы в Кропивницком частично закрыли на карантин (отдельные классы).

В Чернигове на недельный карантин с 10 февраля закрывают все школы;

В Ивано-Франковске закрыли все школы до 16 февраля;

В Николаеве на карантин с 6 февраля закрыли 67 школ;

На карантине будет находиться 71 школа во Львове.

Ранее Факты ICTV писали, что делать, чтобы не заболеть гриппом.