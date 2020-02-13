Шаг 1. Узнайте, можете ли вы получить статус участника боевых действий
Получить статус могут добровольцы, которые непосредственно выполняли боевые задачи в АТО не менее 30 календарных дней в составе добровольческих формирований, которые не вошли в состав официальных, но взаимодействовали с ВСУ, МВД или другими военными формированиями, предусмотренных действующим законодательством.
Шаг 2. Соберите необходимые документы
Для оформления статуса нужны:
- справка органов, которые по закону О борьбе с терроризмом определены субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом (СБУ, МВД, МО, ЦОВ) за период непосредственного исполнения лицом боевых задач в АТО, которая выдается по ходатайству командира (руководителя) добровольческого формирования;
- выписка из приказа Антитеррористического центра при СБУ о привлечении лица к проведению АТО;
- копия паспорта с копией страницы, подтверждающий место регистрации;
- копия идентификационного номера;
- заявление на первого заместителя министра Минветеранив о предоставлении статуса участника боевых действий;
- согласие на обработку персональных данных.
В случае отсутствия первых двух вышеуказанных документов, основанием для предоставления статуса будут нотариально заверенные показания не менее трех свидетелей со статусом участник боевых действий или лицо с инвалидностью вследствие войны.
Для добровольцев, получивших ранения – два свидетельства и медицинские документы, подтверждающие ранения.
Важно! Добровольцы, получившие статус лица с инвалидностью вследствие войны и которым после повторного осмотра медико-социальной экспертной комиссией не установлено инвалидность, для оформления подают следующие документы:
- копия удостоверения личности с инвалидностью вследствие войны;
- выписка из приказа АТЦ при СБУ о привлечении лица к проведению АТО.
Шаг 3. Подайте документы на рассмотрение
Доброволец или командир добровольческого формирования, в составе которого доброволец принимал участие в АТО, лично или путем отправления на почту межведомственной комиссии, представляет на рассмотрение собранные документы.
Адрес межведомственной комиссии: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.
Шаг 4. После рассмотрения комиссией документов получите статус участника боевых действий
Комиссия изучает документы, при необходимости заслушивает объяснения свидетелей и в месячный срок со дня поступления документов принимает решение о предоставлении/отказе в предоставлении статуса.