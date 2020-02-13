Для оформления статуса нужны:

справка органов, которые по закону О борьбе с терроризмом определены субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом (СБУ, МВД, МО, ЦОВ) за период непосредственного исполнения лицом боевых задач в АТО, которая выдается по ходатайству командира (руководителя) добровольческого формирования;

выписка из приказа Антитеррористического центра при СБУ о привлечении лица к проведению АТО;

копия паспорта с копией страницы, подтверждающий место регистрации;

копия идентификационного номера;

заявление на первого заместителя министра Минветеранив о предоставлении статуса участника боевых действий;

согласие на обработку персональных данных.

В случае отсутствия первых двух вышеуказанных документов, основанием для предоставления статуса будут нотариально заверенные показания не менее трех свидетелей со статусом участник боевых действий или лицо с инвалидностью вследствие войны.

Для добровольцев, получивших ранения – два свидетельства и медицинские документы, подтверждающие ранения.

Важно! Добровольцы, получившие статус лица с инвалидностью вследствие войны и которым после повторного осмотра медико-социальной экспертной комиссией не установлено инвалидность, для оформления подают следующие документы: