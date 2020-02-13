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Как получить статус участника боевых действий – инструкция
Факты / Украина
Как получить статус участника боевых действий – инструкция
Как получить статус участника боевых действий – инструкция

Добровольцы, принимавшие участие в АТО, могут получить статус участника боевых действий. Соответствующее решение принял Кабмин во время очередного заседания.

После получения соответствующего статуса добровольцы будут претендовать на государственную социальную поддержку, помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы, будут иметь льготы и соцгарантии.

Как оформить статус участника боевых действий – читайте в материале.

Шаг 1. Узнайте, можете ли вы получить статус участника боевых действий

Получить статус могут добровольцы, которые непосредственно выполняли боевые задачи в АТО не менее 30 календарных дней в составе добровольческих формирований, которые не вошли в состав официальных, но взаимодействовали с ВСУ, МВД или другими военными формированиями, предусмотренных действующим законодательством.

Шаг 2. Соберите необходимые документы

Для оформления статуса нужны:

  • справка органов, которые по закону О борьбе с терроризмом определены субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом (СБУ, МВД, МО, ЦОВ) за период непосредственного исполнения лицом боевых задач в АТО, которая выдается по ходатайству командира (руководителя) добровольческого формирования;
  • выписка из приказа Антитеррористического центра при СБУ о привлечении лица к проведению АТО;
  • копия паспорта с копией страницы, подтверждающий место регистрации;
  • копия идентификационного номера;
  • заявление на первого заместителя министра Минветеранив о предоставлении статуса участника боевых действий;
  • согласие на обработку персональных данных.

В случае отсутствия первых двух вышеуказанных документов, основанием для предоставления статуса будут нотариально заверенные показания не менее трех свидетелей со статусом участник боевых действий или лицо с инвалидностью вследствие войны.

Для добровольцев, получивших ранения – два свидетельства и медицинские документы, подтверждающие ранения.

Важно! Добровольцы, получившие статус лица с инвалидностью вследствие войны и которым после повторного осмотра медико-социальной экспертной комиссией не установлено инвалидность, для оформления подают следующие документы:

  1. копия удостоверения личности с инвалидностью вследствие войны;
  2. выписка из приказа АТЦ при СБУ о привлечении лица к проведению АТО.

Шаг 3. Подайте документы на рассмотрение

Доброволец или командир добровольческого формирования, в составе которого доброволец принимал участие в АТО, лично или путем отправления на почту межведомственной комиссии, представляет на рассмотрение собранные документы.

Адрес межведомственной комиссии: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.

Шаг 4. После рассмотрения комиссией документов получите статус участника боевых действий

Комиссия изучает документы, при необходимости заслушивает объяснения свидетелей и в месячный срок со дня поступления документов принимает решение о предоставлении/отказе в предоставлении статуса.

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