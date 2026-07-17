Первые арбузы на украинских рынках начали появляться еще в конце июня. Однако это был ранний урожай, выращенный по специальным технологиям.

Факты ICTV выяснили, когда сезон арбузов 2026 в Украине, когда на прилавках массово появятся херсонские бахчевые и чего ждут аграрии.

Когда начинается сезон арбузов в Украине

Первые местные арбузы в текущем году поступили в продажу в Одесской области еще 1 июля. Как сообщили аграрии, это был ранний урожай, выращенный под пленкой для мульчирования.

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Одно из агропредприятий в Татарбунарах начало продавать уже полностью созревшие арбузы сорта Луизиана, которые набрали сладкого вкуса и имеют характерное желтое пятно, что свидетельствует о спелости. Одновременно в продажу поступили и дыни сорта Нео.

Впрочем, это были первые партии продукции. Основной сезон бахчевых еще впереди.

Когда будет сезон арбузов в 2026 году

Если говорить о массовом поступлении украинских арбузов, то настоящий сезон начнется совсем скоро. В первую очередь, это касается Херсонской области, которую считают главным бахчевым регионом страны.

Именно херсонские арбузы многие годы остаются одними из самых популярных среди украинцев. Благодаря большому количеству солнечных дней, жаркому климату и песчаным почвам плоды вырастают сладкими, сочными и ароматными. Поэтому именно они занимают значительную часть ассортимента в южных, центральных и других областях Украины.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что массовый сбор бахчевых культур начнется уже через неделю. По его словам, в этом году старт сезона несколько сместился из-за прохладной и дождливой весны, которая задержала развитие растений.

Глава области отметил, что, несмотря на войну, постоянные обстрелы и сложные условия работы аграрии смогут обеспечить украинцев херсонскими арбузами.

Каким будет урожай херсонских арбузов в 2026 году

В 2026 году в Херсонской области засеяли около 1 тыс. гектаров арбузов и более 400 гектаров дынь.

По словам Прокудина, после разрушения россиянами системы орошения фермеры вынуждены использовать преимущественно артезианские скважины и отдельные участки Ингулецкого канала. Из-за этого затраты на выращивание бахчевых существенно выросли.

Несмотря на это, аграрии прогнозируют, что оптовая цена херсонских арбузов в начале сезона составит около 10 грн за килограмм.

Когда заканчивается сезон арбузов

Массовые продажи украинских арбузов продолжаются со второй половины лета до середины осени. Именно в этот период на рынках больше местной продукции, а цены падают.

Поэтому тем, кто интересуется, когда сезон арбузов 2026 года выйдет на пик, стоит дождаться начала массового сбора урожая на Херсонщине. Именно тогда украинские рынки наполняются местными бахчевыми, которые считаются одними из лучших в Украине.

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