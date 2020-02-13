Крок 1. Дізнайтеся, чи ви можете отримати статус учасника бойових дій
Отримати статус можуть добровольці, які безпосередньо виконували бойові завдання в АТО не менше, ніж 30 календарних днів у складі добровольчих формувань, які не увійшли до складу офіційних, але взаємодіяли із ЗСУ, МВС чи іншими військовими формуваннями, які передбачені чинним законодавством.
Крок 2. Зберіть необхідні документи
Для оформлення статусу потрібні:
- довідка органів, які згідно із законом Про боротьбу з тероризмом визначені суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом (СБУ, МВС, МО, ЦОВ ) за період безпосереднього виконання особою бойових завдань в АТО, яка видається за клопотанням командира (керівника) добровольчого формування;
- витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення особи до проведення АТО;
- копія паспорта із копією сторінки, що підтверджує місце реєстрації;
- копія ідентифікаційного номеру;
- заява на першого заступника міністра Мінветеранів про надання статусу учасника бойових дій;
- згода на обробку персональних даних.
У разі відсутності перших двох вищезазначених документів, підставою для надання статусу будуть нотаріально завірені свідчення не менш ніж трьох свідків із статусом учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни.
Для добровольців, які отримали поранення – два свідчення та медичні документи, які підтверджують поранення.
Важливо! Добровольці, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни, та яким після повторного огляду медико-соціальною експертною комісією не було встановлено інвалідність, для оформлення подають такі документи:
- копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- витяг з наказу АТЦ при СБУ про залучення особи до проведення АТО.
Крок 3. Подайте документи на розгляд
Доброволець або командир добровольчого формування, у складі якого доброволець брав участь в АТО, особисто або шляхом надсилання на пошту міжвідомчої комісії, подає на розгляд зібрані документи.
Адреса міжвідомчої комісії: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12.
Крок 4. Після розгляду комісією документів отримайте стасус учасника бойових дій
Комісія вивчає документи, за потреби заслуховує пояснення свідків і в місячний термін із дня надходження документів ухвалює рішення щодо надання/відмову в наданні статусу.