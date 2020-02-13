Для оформлення статусу потрібні:

довідка органів, які згідно із законом Про боротьбу з тероризмом визначені суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом (СБУ, МВС, МО, ЦОВ ) за період безпосереднього виконання особою бойових завдань в АТО, яка видається за клопотанням командира (керівника) добровольчого формування;

витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення особи до проведення АТО;

копія паспорта із копією сторінки, що підтверджує місце реєстрації;

копія ідентифікаційного номеру;

заява на першого заступника міністра Мінветеранів про надання статусу учасника бойових дій;

згода на обробку персональних даних.

У разі відсутності перших двох вищезазначених документів, підставою для надання статусу будуть нотаріально завірені свідчення не менш ніж трьох свідків із статусом учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни.

Для добровольців, які отримали поранення – два свідчення та медичні документи, які підтверджують поранення.

Важливо! Добровольці, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни, та яким після повторного огляду медико-соціальною експертною комісією не було встановлено інвалідність, для оформлення подають такі документи: