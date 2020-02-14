Украина готовит 3-4 объекта для размещения эвакуированных из Китая – Гончарук

Украина принимает все меры для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на Свободе слова Савика Шустера.

– Мы относимся очень серьезно к коронавирусу. И для предотвращения его распространения на территории Украины принимаем все меры.

Читайте: Нечего паниковать: эвакуированных из Китая разместят в карантин вместе с медиками

Также Гончарук добавил, что эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля.

– Сейчас есть 3-4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан на следующей неделе. Они 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов, – добавил премьер.