Украина готовит 3-4 объекта для размещения эвакуированных из Китая – Гончарук

Украина принимает все меры для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на Свободе слова Савика Шустера.
– Мы относимся очень серьезно к коронавирусу. И для предотвращения его распространения на территории Украины принимаем все меры.
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Также Гончарук добавил, что эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля.
– Сейчас есть 3-4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан на следующей неделе. Они 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов, – добавил премьер.
Ранее Факты ICTV писали, как готовятся встречать эвакуированных из Китая.