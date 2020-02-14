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Факты / Украина / Политика

Законопроект о военной полиции подадут в Раду до 22 февраля

22 февраля в Верховную Раду подадут законопроект о создании в Украине военной полиции.

На заседании комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заместитель министра обороны Александр Полищук заявил, что сейчас ведутся дискуссии по поводу функций и полномочий военной полиции.

– Есть некоторая дискуссия о том, как должна выглядеть военная полиция: должна быть у нее функция следствия или нет, – сказал Полищук.

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Также он отметил, что подготовка этого законопроекта задерживается, но в министерстве уверены, что поступит он вовремя.

Ранее Факты ICTV писали, что военная полиция, которую хотят создать в Министерстве обороны, будет противодействовать коррупции в армии.

Источник: Интерфакс-Украина

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