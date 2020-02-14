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Факти / Україна / Політика

Законопроект про військову поліцію подадуть в Раду до 22 лютого

22 лютого до Верховної Ради подадуть законопроект про створення в Україні військової поліції.

На засіданні комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заступник міністра оборони Олександр Поліщук заявив, що наразі ведуться дискусії з приводу функцій і повноважень військової поліції.

– Є деяка дискусія щодо того, як повинна виглядати військова поліція: чи повинна бути у неї функція слідства чи ні, – сказав Поліщук.

Читайте: Міноборони має створити Військову поліцію – Зеленський

Також він зазначив, що підготовка цього законопроекту затримується, але в міністерстві впевнені, що надійде він вчасно.

Раніше Факти ICTV писали, що військова поліція, яку хочуть створити у Міністерстві оборони, протидіятиме корупції в армії.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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