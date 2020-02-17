18 февраля Верховная Рада рассмотрит внесение изменений в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Также депутаты должны одобрить решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

18 февраля депутаты также рассмотрят за проект закона о внесении изменений в законодательство о вступлении в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск.

Порядок денний Верховної Ради

Напомним, 22 февраля в Верховную Раду подадут законопроект о создании в Украине военной полиции.