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Факти / Україна / Політика

Іноземні військові в Україні та обіг землі: порядок денний Ради на 18 лютого

18 лютого Верховна Рада розглядатиме внесення змін до законопроекту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

Також депутати мають схвалити рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

18 лютого депутати також голосуватимуть за проект закону про внесення змін до законодавства щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ.

Порядок денний Верховної Ради

Нагадаємо, 22 лютого до Верховної Ради подадуть законопроект про створення в Україні військової поліції.

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