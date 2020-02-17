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Факты / Украина

Полиция открыла дело по факту захвата украинского судна в Азовском море

Нацполиция под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного захвата так называемыми сотрудниками пограничного управления ФСБ России украинского судна с четырьмя людьми на борту.

Уголовное производство открыто по ст. 146 УК Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека, ст. 278 УК Украины – похищение или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна.

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По версии следствия, оккупационные “правоохранители” 15 февраля 2020 года в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

Напомним, ранее стало известно, что четверо граждан Украины, которые 15 февраля задержали в Азовском море сотрудники “пограничного управления ФСБ РФ по делам Крыма”, проведут 10 суток за решеткой.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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