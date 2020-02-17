Поліція відкрила справу за фактом захоплення українського судна в Азовському морі

Нацполіція під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного захоплення так званими співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії українського судна з чотирма особами на борту.

Кримінальне провадження відкрите за ст. 146 КК України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст. 278 КК України – викрадення або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна.

Читайте: Відмовилися служити в армії РФ: у Криму засудили 29 українців

За версією слідства, окупаційні “правоохоронці” 15 лютого 2020 року у західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибалками на борту. Разом із судном їх відвезли до порту окупованої Керчі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що четверо громадян України, яких 15 лютого затримали в Азовському морі співробітники “прикордонного управління ФСБ РФ у справах Криму”, проведуть 10 діб за ґратами.