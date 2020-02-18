В НАТО обеспокоены атакой пророссийских боевиков на Донбассе вблизи Золотого, которое произошло 18 февраля.

По словам пресс-секретаря Альянса Оаны Лунгеску, эскалация конфликта подрывает усилия по выполнению Минских соглашений.

– Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией боевиков на Востоке Украины сегодня утром. Это подрывает усилия по мирному урегулированию конфликта. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, – заявила пресс-секретарь Альянса.

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Как и ранее НАТО призвал Россию вывести свои войска с территории Украины.

Также РФ должна прекратить поддержку боевиков и приложить настоящие усилия по выполнению Минских соглашений.

К слову, постпред Германии в ООН Кристоф Хойсген заявил, что Россия не выполняла Минские соглашения с самого начала.

Источник: Mission of Ukraine to NATO