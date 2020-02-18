PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Подрывает усилия по мирному урегулированию – НАТО о провокации на Донбассе

В НАТО обеспокоены атакой пророссийских боевиков на Донбассе вблизи Золотого, которое произошло 18 февраля.

По словам пресс-секретаря Альянса Оаны Лунгеску, эскалация конфликта подрывает усилия по выполнению Минских соглашений.

– Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией боевиков на Востоке Украины сегодня утром. Это подрывает усилия по мирному урегулированию конфликта. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, – заявила пресс-секретарь Альянса.

Читайте: Обострение на Донбассе: почему боевики пошли в наступление и как действовать Украине

Как и ранее НАТО призвал Россию вывести свои войска с территории Украины.

Также РФ должна прекратить поддержку боевиков и приложить настоящие усилия по выполнению Минских соглашений.

К слову, постпред Германии в ООН Кристоф Хойсген заявил, что Россия не выполняла Минские соглашения с самого начала.

Источник: Mission of Ukraine to NATO

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка