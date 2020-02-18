У НАТО стурбовані атакою проросійських бойовиків на Донбасі поблизу Золотого, яке відбулося 18 лютого.

За словами прес-секретаря Альянсу Оани Лунгеску, ескалація конфлікту підриває зусилля з виконання Мінських угод.

– Ми стурбовані ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією бойовиків на Сході України сьогодні вранці. Це підриває зусилля з мирного врегулювання конфлікту. НАТО повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – заявила прес-секретар Альянсу.

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Як і раніше НАТО закликав Росію вивести свої війська з території України.

Також РФ повинна припинити підтримку бойовиків і докласти справжні зусилля щодо виконання Мінських угод.

До слова, постпред Німеччини в ООН Крістоф Хойсген заявив, що Росія не виконувала Мінські угоди від самого початку.

Джерело: Mission of Ukraine to NATO