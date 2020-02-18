С самого начала РФ не выполняла Минские соглашения – постпред Германии в ООН

Россия с самого начала не выполняла Минские соглашения.

Об этом заявил постоянный представитель Германии в ООН Кристоф Хойсген.

Он напомнил о Будапештском меморандуме, в котором Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии от России и других стран в суверенитете и территориальной целостности.

По его словам, Россия нарушила первый пункт комплекса, а именно незамедлительного прекращения огня с 15 февраля 12.00.

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Он отметил, что российские силы по-прежнему активно наносили бомбовые удары и вели обстрел Дебальцево.

– То есть с самого начала Россия не выполняла Минские соглашения. Все вызовы, с которыми столкнулось правительство Украины, Рада с принятием закона о его осуществлении. Все это возникло почему – потому что не доверяли России. Поскольку Россия нарушила первый пункт Минских соглашений, – сказал он.

Также он добавил, что Россия нарушила пункт об отводе тяжелых вооружений.

Напомним, глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик сообщил, что с начала 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 647 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.