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Факты / Украина

Янукович хочет помочь Зеленскому “объединить страну”

Беглый президент Виктор Янукович напомнил о себе обращением относительно шестой годовщины расстрелов на Майдане.

В нем Янукович похвалил действия действующего украинского президента Владимира Зеленского, которые “вселяют надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране”. Он добавил, что также будет делать все необходимое для этого.

– Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители…, – написал Янукович.

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Он также традиционно назвал события на Майдане в 2014 году государственным переворотом и обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в разжигании “конфликта” на Донбассе.

Напомним, Федеральный совет Швейцарии продлил на один год замораживание активов Виктора Януковича и его окружения.

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