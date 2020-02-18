Янукович хоче допомогти Зеленському “об’єднати країну”

Президент-утікач Віктор Янукович нагадав про себе зверненням щодо шостої річниці розстрілів на Майдані.

У ньому Янукович похвалив дії чинного українського президента Володимира Зеленського, які “вселяють надію на мир, справедливість і встановлення стабільності у країні”. Він додав, що також робитиме усе необхідне для цього.

– Потрібно щодня пам’ятати і працювати над тим, що було обіцяно українському народу. На цьому шляху потрібні союзники, компетентні виконавці…, – написав Янукович.

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Він також традиційно назвав події на Майдані в 2014 році державним переворотом і звинуватив п’ятого президента України Петра Порошенка в розпалюванні “конфлікту” на Донбасі.

Нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік заморожування активів Віктора Януковича і його оточення.