Ситуация под контролем ВСУ: итоги заседания СНБО из-за обострения на Донбассе

По итогам экстренного заседания СНБО Владимир Зеленский заявил, что ситуация полностью контролируется.

– Мы уверены, что эта провокация не изменит наш курс к прекращению огня и установлению мира, – подчеркнул президент.

Глава Генштаба Хомчак отметил, что три штурмовые группы боевиков атаковали наблюдательные посты украинских бригад. Сбили камеру и ударили артиллерией.

– Мы дали адекватный ответ со всего вооружения, которое было необходимо применить. Перед тем мы дали команду, чтобы люди отошли с того наблюдательного пункта. Пришлось туда наносить огонь, в частности артиллерию.

По состоянию на этот час все позиции остаются под контролем наших войск, где-то с 10.00 противник запросил режим тишины, так как им необходимо забрать их убитых и раненых, – сказал Хомчак