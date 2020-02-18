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Факты / Украина / Политика

Ситуация под контролем ВСУ: итоги заседания СНБО из-за обострения на Донбассе

По итогам экстренного заседания СНБО Владимир Зеленский заявил, что ситуация полностью контролируется.

– Мы уверены, что эта провокация не изменит наш курс к прекращению огня и установлению мира, – подчеркнул президент.

Глава Генштаба Хомчак отметил, что три штурмовые группы боевиков атаковали наблюдательные посты украинских бригад. Сбили камеру и ударили артиллерией.

  • Погиб один украинский военный.
  • Трое – ранены.
  • Двое – контужены.

– Мы дали адекватный ответ со всего вооружения, которое было необходимо применить. Перед тем мы дали команду, чтобы люди отошли с того наблюдательного пункта. Пришлось туда наносить огонь, в частности артиллерию.

По состоянию на этот час все позиции остаются под контролем наших войск, где-то с 10.00 противник запросил режим тишины, так как им необходимо забрать их убитых и раненых, – сказал Хомчак

По данным Генштаба, погибли 4 боевика, еще 6 ранены. ВСУ не потеряли территорий – все украинские позиции находятся под контролем армии.

– Это не провокация, оккупанты хотели захватить наблюдательные посты. Мы не говорим сегодня о том, что ситуация касалась участка разведения. Золотых есть пять. Сейчас все наши позиции под контролем ВСУ, – отметил генерал Руслан Хомчак.

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Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения. Сейчас бой завершился.

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