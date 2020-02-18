З самого початку РФ не виконувала Мінські угоди – постпред Німеччини в ООН

Росія з самого початку не виконувала Мінські угоди.

Про це заявив постійний представник Німеччини в ООН Крістоф Хойсген.

Він нагадав про Будапештський меморандум, в якому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії від Росії та інших країн у суверенітеті та територіальній цілісності.

За його словами, Росія порушила перший пункт комплексу, а саме негайне припинення вогню з 15 лютого 12.00.

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Він зазначив, що російські сили як і раніше активно наносили бомбові удари і вели обстріл Дебальцево.

– Тобто з самого початку Росія не виконувала Мінські угоди. Всі виклики, з якими зіткнувся уряд України, Рада з прийняттям закону про його здійснення. Все це виникло чому – тому що не довіряли Росії. Оскільки Росія порушила перший пункт Мінських угод, – сказав він.

Також він додав, що Росія порушила пункт про відведення важких озброєнь.

Нагадаємо, глава СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік повідомив, що з початку 2020 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 647 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.