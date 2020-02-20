В Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Уханя

Утром 20 февраля в 11.50 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами приземлился в Харькове.

Из Харькова пассажиров рейса транспортируют в санаторий на Полтавщине.

В 9.40 самолет останавливался в Киевской области, чтобы дозаправить лайнер топливом, после чего самолет вылетел к месту назначения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что все санитарные нормы сохранены, ни один пассажир не является инфицированным, поэтому сейчас их доставят на базу обсервации.

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Напомним, эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области, где они будут находиться в течение 14 дней.