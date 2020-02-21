Радуцкий возглавил рабочую группу по реформированию здравоохранения – указ

Создана временная рабочая группу по вопросам реформирования системы здравоохранения, которая должна проверить ход медицинской реформы. Президент Владимир Зеленский 21 февраля подписал указ №55/2020.

Согласно документу, возглавил рабочую группу председатель парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Также в ее состав вошли известные врачи Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко и представители различных медицинских учреждений.

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Задача рабочей группы – до 1 марта проанализировать ход медреформы, в частности, программы медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи.

По результатам проверки рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию медицины.

Ранее Факты ICTV писали, что изменится после старта второго этапа медицинской реформы.

Уже завершился первый этап медицинской реформы – украинцы подписали декларации с семейными врачами. На каждого из них государство выделяет отдельную сумму. Сами же врачи получают зарплату в зависимости от количества пациентов. С апреля стартует второй этап – в больницы будут поступать деньги только за фактически предоставленные услуги.

Фото: Олег Федонюк