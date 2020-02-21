Скалецька не залишала Нові Санжари: міністр підтвердила обсервацію на селфі

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька не залишала територію медзакладу Нацгвардії у Нових Санжарах, де вона відбуватиме 14-денну обсервацію разом із евакуйованими з Китаю українцями.

Про це заявив її заступник Дмитро Луфар.

– Наскільки я знаю, вона перебуває там, наскільки я знаю, вона лишається там. Навіть, якщо вона залишиться, міністерство працює, там є перший заступник міністра, заступники. Проблем для роботи міністерства нині немає, – сказав він.

Зі свого боку Скалецька зробила селфі з номера санаторію, до якого додала своє місцезнаходження.

– Отже, я нарешті знаходжусь у приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні. Хотіла, щоб мене заселили в звичайній кімнаті, але з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном мені виділили окреме робоче приміщення, – написала міністр.

Раніше представник медичного центру Національної гвардії Нові Санжари заявив, що Скалецька залишила територію санаторію, але планувала повернутися.

Як відомо, 20 лютого відбулася евакуація українців з Уханя, де поширюється новий коронавірус. З китайського міста вивезли 45 наших громадян і 27 іноземців.

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Того ж дня, незважаючи на протести, автобуси із евакуйованими заїхали на територію медичного центру Національної гвардії Нові Санжари.

Скалецька заявила, що вона відбуде обсервацію разом із іншими громадянами, щоби заспокоїти евакуйованих та решту країни.

Джерело: 5.ua