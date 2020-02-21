Полиция на период досудебного расследования отпустила 23 задержанных во время столкновений в Новых Санжарах.

Все они были идентифицированы. Еще один задержанный находится под стражей, следственные действия продолжаются.

Правоохранители Полтавщины находятся на службе в усиленном режиме и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных граждан Украины и иностранцев.

Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, среди них как полицейские, так и нацгвардийцы.

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В МВД также сообщают, что ситуация в Новых Санжарах спокойная.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и полицией.

Жители были против того, чтобы эвакуированных из китайского города Ухань граждан размещали в санатории города.

В столкновениях в Новых Санжарах пострадали девять силовиков и один гражданский.