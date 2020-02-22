Україна розробила тест-систему для моніторингу крові людей в обсервації – МОЗ

Україна забезпечена тест-системами для забезпечення якісного моніторингу щодо наявності коронавірусу в крові людей, які зараз перебувають в обсервації у Нових Санжарах.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль під час брифінгу.

– На сьогоднішній момент розроблено українську тест-систему і за допомогою цієї тест-системи буде проводитись моніторинг кожні три дні. Окрім цього вже було декілька поставок за допомогою ВООЗ. Наразі триває митне оформлення чергової партії іноземних тест-систем, тому Україна забезпечена тест-системами задля того щоб провести якісний моніторинг щодо наявності коронавірусу в крові людей, які зараз перебувають в обсервації, – сказав він.

За його словами, тест-системи виготовлені у відповідності до світових стандартів.

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Нагадаємо, 20 лютого в Харкові приземлився літак з евакуйованими з Ухані, після чого вони пройшли медичний огляд, і були вивезені в медичний центр в селищі Нові Санжари.

Місцеві жителі блокували дорогу і влаштовували сутички з поліцією, але евакуйованих людей вдалося доставити в медичний центр.

Наразі правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у Нових Санжарах.

Фото: МВС