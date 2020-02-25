Гончарук анонсировал международный аудит Пенсионного фонда

В Пенсионном фонде в 2020 году планируется аудит международной аудиторской компанией, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, она проверит эффективность расходов.

– Мы очень внимательно посмотрим, как администрируются эти средства, чтобы получить ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены за счет сокращения админрасходов, – отметил Гончарук, добавив, что полная реформа системы потребует нескольких лет.

Он также рассказал, что пенсионная реформа тесно связана с тем, как будет развиваться система налогообложения.

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– У нас уже создана рабочая группа, которая должна наработать предложения по реформированию налоговой системы, – сказал премьер.

Напомним, по данным Пенсионного фонда, общая численность пенсионеров на 1 января 2020 года составляет 11 млн 334 тыс. 730 человек, а средний размер пенсионных выплат – 3 083 грн.

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2020 году, надо иметь 27 лет страхового стажа.

Это касается мужчин, которым исполнилось 60 лет, и женщин 59-летнего возраста (с 1 апреля 2020 года – 59 лет и 6 месяцев).