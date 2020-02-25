Гончарук анонсував міжнародний аудит Пенсійного фонду

У Пенсійному фонді в 2020 році планується аудит міжнародною аудиторською компанією, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, вона перевірить ефективність витрат.

– Ми дуже уважно подивимося, як адмініструються ці кошти, щоб отримати відповідь на питання, де вони можуть бути заощаджені за рахунок скорочення адмінвитрат, – зазначив Гончарук, додавши, що повна реформа системи потребує кількох років.

Він також розповів, що пенсійна реформа тісно пов’язана з тим, як буде розвиватися система оподаткування.

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– У нас вже створено робочу групу, яка повинна напрацювати пропозиції щодо реформування податкової системи, – сказав прем’єр.

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду, загальна чисельність пенсіонерів на 1 січня 2020 року становить 11 млн 334 тис. 730 осіб, а середній розмір пенсійних виплат – 3 083 грн.

Щоб вийти на пенсію за віком у 2020 році, треба мати 27 років страхового стажу.

Це стосується чоловіків, яким виповнилося 60 років, та жінок 59-річного віку (з 1 квітня 2020 року – 59 років 6 місяців).