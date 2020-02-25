Низкие цены на газ в Европе будут сохраняться в течение 2-3 лет – Коболев

Низкие цены на природный газ в Европе будут сохраняться в течение ближайших 2-3 лет. Такая ситуация связана с избытком предложения сжиженного газа на рынке.

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

– Благодаря LNG (сжиженному природному газу) европейский рынок газа очень изменился в прошлом году. Мы в Нафтогазе ожидаем, что эти изменения будут устойчивыми в течение ближайших 2-3 лет, – сообщил он.

Читайте: Цены в ЕС падают, а Газпром несет убытки: ситуация с газом в мире и выгода для Украины

Андрей Коболев также сообщил, что мировой рынок LNG перенасыщен. Кроме того, летом проводятся большие объемы, которые негде хранить.

– Есть ограниченные хранилища в Европе, потребители в Азии не могут их хранить, поскольку у них нет таких хранилищ, а потребление падает. Соответственно весь этот газ идет на европейский рынок, где создается избыток предложения и цена проваливается до очень низкого уровня. Эта тенденция будет продолжаться в течение нескольких лет, – сообщил глава Нафтогаза.

Ранее Факты ICTV писали, что цена на газ для промышленности в марте снизится на 15%.