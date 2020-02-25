Низькі ціни на газ в Європі зберігатимуться протягом 2-3 років – Коболєв

Низькі ціни на природний газ в Європі зберігатимуться протягом найближчих 2-3 років. Така ситуація пов’язана з надлишком пропозиції зрідженого газу на ринку.

Про це повідомив глава Нафтогазу Андрій Коболєв.

– Завдяки LNG (зрідженому природному газу) європейський ринок газу дуже змінився торік. Ми в Нафтогазі очікуємо, що ці зміни будуть стійкими протягом найближчих 2-3 років, – повідомив він.

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Андрій Коболєв також повідомив, що світовий ринок LNG перенасичений. Крім того, влітку проводяться великі об’єми, які ніде зберігати.

– Є обмежені сховища в Європі, споживачі в Азії не можуть їх зберігати, оскільки в них немає таких сховищ, а споживання падає. Відповідно весь цей газ іде на європейський ринок, де створюється надлишок пропозиції і ціна провалюється до дуже низького рівня. Ця тенденція триватиме протягом кількох наступних років, – повідомив глава Нафтогазу.

Раніше Факти ICTV писали, що ціна на газ для промисловості у березні знизиться на 15%.