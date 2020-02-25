Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав пункти пропуску в Закарпатській області та взяв під особистий контроль організацію заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
– З сьогоднішнього дня на кордоні з Угорщиною, в пункті пропуску Тиса, розпочато проведення температурного скринінгу громадян, які їдуть в Україну. Прикордонники забезпечені необхідними приладами для вимірювання температури і індивідуальними засобами захисту, – повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
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Всім, хто прибуває в Україну з Італії, почали міряти температуру / 3 фотографии
Пункт пропуску Тиса є найбільшим напрямом в’їзду українців і громадян Італії в Україну. Щотижня через нього проходять близько 500 мікроавтобусів, які перетинають державний кордон України, прямуючи до Італії і в зворотному напрямку.
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Нагадаємо, з 24 лютого проводиться також обов’язкова температурна перевірка громадян, які прибувають прямими рейсами з Італії в міжнародні аеропорти Бориспіль і Київ.
Наразі жоден лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Україні не зафіксовано.
Джерело: ДержприкордонслужбаТеги: Італія, Коронавірус COVID-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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