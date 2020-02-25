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Факти / Україна

Всім, хто прибуває в Україну з Італії, почали міряти температуру

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав пункти пропуску в Закарпатській області та взяв під особистий контроль організацію заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.

– З сьогоднішнього дня на кордоні з Угорщиною, в пункті пропуску Тиса, розпочато проведення температурного скринінгу громадян, які їдуть в Україну. Прикордонники забезпечені необхідними приладами для вимірювання температури і індивідуальними засобами захисту, – повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Всім, хто прибуває в Україну з Італії, почали міряти температуру / 3 фотографии

Пункт пропуску Тиса є найбільшим напрямом в’їзду українців і громадян Італії в Україну. Щотижня через нього проходять близько 500 мікроавтобусів, які перетинають державний кордон України, прямуючи до Італії і в зворотному напрямку.

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Нагадаємо, з 24 лютого проводиться також обов’язкова температурна перевірка громадян, які прибувають прямими рейсами з Італії в міжнародні аеропорти Бориспіль і Київ.

Наразі жоден лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Україні не зафіксовано.

Джерело: Держприкордонслужба

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