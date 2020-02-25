Если Россия вернет Крым, вода пойдет туда сразу – Данилов

Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, вряд ли председатель фракции Слуга народа Давида Арахамия имел в виду сдачу части Украины, когда выразил поддержку идее подачи воды в Крым в случае возврата Россией Донбасса под контроль Киеву.
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– Более того, с политической точки зрения, я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу, – сказал Данилов.
Напомним, Арахамия объяснил свои слова о водоснабжении в аннексированный Крым.
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