Якщо Росія поверне Крим, вода піде туди одразу – Данілов

Україна не може постачати воду до окупованого Криму, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, навряд чи голова фракції Слуга народу Давида Арахамія мав на увазі здачу частини України, коли висловив підтримку ідеї подачі води до Криму в разі повернення Росією Донбасу під контроль Києву.

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– Більш того, з політичної точки зору, я думаю, що це неможливо. Якщо Російська Федерація повертає Крим, то вода піде туди одразу, – сказав Данілов.

Нагадаємо, Арахамія пояснив свої слова про водопостачання до анексованого Криму.