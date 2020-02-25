PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Якщо Росія поверне Крим, вода піде туди одразу – Данілов

Україна не може постачати воду до окупованого Криму, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, навряд чи голова фракції Слуга народу Давида Арахамія мав на увазі здачу частини України, коли висловив підтримку ідеї подачі води до Криму в разі повернення Росією Донбасу під контроль Києву.

Читайте: Ми ще побачимо розвал Російської Федерації – Данілов

– Більш того, з політичної точки зору, я думаю, що це неможливо. Якщо Російська Федерація повертає Крим, то вода піде туди одразу, – сказав Данілов.

Нагадаємо, Арахамія пояснив свої слова про водопостачання до анексованого Криму.

Джерело: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка