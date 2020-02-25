Мы еще увидим развал Российской Федерации – Данилов

Российскую Федерацию скоро ждет распад, прогнозирует секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, РФ находится в сложной ситуации из-за религиозных вопросов, демографических проблем и отношений с Китаем.
Для того, чтобы удерживать страны вместе, российский президент выбирает внешнего врага вроде Грузии и Украины, добавил Данилов.
– Но скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держаться не может.
Мы еще не знаем, какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу.
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Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен, – сказал Данилов.
Напомним, бывший политзаключенный Олег Сенцов назвал три варианта свержения режима нынешнего президента Владимира Путина в России.