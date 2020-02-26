PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Богдан показал справку о зарплате в ОП и сказал, куда потратил деньги

Бывший глава ОП Андрей Богдан обнародовал справку о своей зарплате на должности главы Офиса президента.

За пол года он заработал более 250 тыс. грн и все деньги передал на благотворительность в два фонда Благомай и Таблеточки.

В графе Получено на руки везде стоят нули, что свидетельствует о передаче средств.

Богдан добавил, что за время работы не взял ни одного взятки и не искал выгоды. Честно работал за счет денег, которые заработал на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность.

Читайте: Богдан уволен: почему ушел глава ОП и как изменится политика органа при Ермаке

Богдан показал справку о зарплате в ОП и сказал, куда потратил деньги / 2 фотографии

– Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились, – написал в своей заметке бывший чиновник.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка