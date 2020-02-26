Бывший глава ОП Андрей Богдан обнародовал справку о своей зарплате на должности главы Офиса президента.
За пол года он заработал более 250 тыс. грн и все деньги передал на благотворительность в два фонда Благомай и Таблеточки.
В графе Получено на руки везде стоят нули, что свидетельствует о передаче средств.
Богдан добавил, что за время работы не взял ни одного взятки и не искал выгоды. Честно работал за счет денег, которые заработал на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность.
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Богдан показал справку о зарплате в ОП и сказал, куда потратил деньги / 2 фотографии
– Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились, – написал в своей заметке бывший чиновник.
Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.