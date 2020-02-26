PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Богдан показав довідку про зарплату в ОП і сказав, куди витратив гроші

Колишній очільник ОП Андрій Богдан оприлюднив довідку про свою зарплату на посаді глави Офісу президента.

За пів року він заробив понад 250 тис. грн і всі гроші передав на благодійність у два фонди Благомай і Таблеточки.

У графі Отримано на руки скрізь стоять нулі, що свідчить про передавання коштів.

Богдан додав, що за час роботи жодного хабаря не брав і вигоди не шукав. Чесно працював за рахунок грошей, які заробив на адвокатській ниві. Зарплату свою не взяв ні копійки, а всі нараховані гроші перерахував на благодійність.

Читайте: Богдана звільнено: чому пішов голова ОП та як зміниться політика органу за Єрмака

Богдан показав довідку про зарплату в ОП і сказав, куди витратив гроші / 2 фотографии

– Ми прийшли в політику в тяжкі часи. Спочатку в нашу перемогу не вірили. Потім з нами боролися, а далі ми перемогли. Перемогли, щоб якісно змінити країну. Ми перезавантажили парламент, хоча критики казали, що це неможливо. Ми привели в політику нових людей. Ухвалили стратегічні законопроєкти, які десятиліттями навмисно гальмувалися, – зазначив у своєму дописі колишній чиновник.

Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на його місце свого радника Андрія Єрмака.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка