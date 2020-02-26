Колишній очільник ОП Андрій Богдан оприлюднив довідку про свою зарплату на посаді глави Офісу президента.
За пів року він заробив понад 250 тис. грн і всі гроші передав на благодійність у два фонди Благомай і Таблеточки.
У графі Отримано на руки скрізь стоять нулі, що свідчить про передавання коштів.
Богдан додав, що за час роботи жодного хабаря не брав і вигоди не шукав. Чесно працював за рахунок грошей, які заробив на адвокатській ниві. Зарплату свою не взяв ні копійки, а всі нараховані гроші перерахував на благодійність.
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Богдан показав довідку про зарплату в ОП і сказав, куди витратив гроші / 2 фотографии
– Ми прийшли в політику в тяжкі часи. Спочатку в нашу перемогу не вірили. Потім з нами боролися, а далі ми перемогли. Перемогли, щоб якісно змінити країну. Ми перезавантажили парламент, хоча критики казали, що це неможливо. Ми привели в політику нових людей. Ухвалили стратегічні законопроєкти, які десятиліттями навмисно гальмувалися, – зазначив у своєму дописі колишній чиновник.
Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на його місце свого радника Андрія Єрмака.