Колишній очільник ОП Андрій Богдан оприлюднив довідку про свою зарплату на посаді глави Офісу президента.

За пів року він заробив понад 250 тис. грн і всі гроші передав на благодійність у два фонди Благомай і Таблеточки.

У графі Отримано на руки скрізь стоять нулі, що свідчить про передавання коштів.

Богдан додав, що за час роботи жодного хабаря не брав і вигоди не шукав. Чесно працював за рахунок грошей, які заробив на адвокатській ниві. Зарплату свою не взяв ні копійки, а всі нараховані гроші перерахував на благодійність.

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Богдан показав довідку про зарплату в ОП і сказав, куди витратив гроші / 2 фотографии – Ми прийшли в політику в тяжкі часи. Спочатку в нашу перемогу не вірили. Потім з нами боролися, а далі ми перемогли. Перемогли, щоб якісно змінити країну. Ми перезавантажили парламент, хоча критики казали, що це неможливо. Ми привели в політику нових людей. Ухвалили стратегічні законопроєкти, які десятиліттями навмисно гальмувалися, – зазначив у своєму дописі колишній чиновник. Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на його місце свого радника Андрія Єрмака.

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