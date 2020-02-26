В Черновцах госпитализировали мужчину, который вернулся из Италии

В Черновцах в областную клиническую больницу с пневмонией госпитализировалы мужчину, который вернулся из Италии. Вероятно, он мог контактировать с больными коронавирусом.

Сейчас в областной больнице находятся два пациента, которые имеют историю длительного пребывания в Италии. Их состояние не критическое, ближе к средне тяжелому.

У обоих пациентов диагностировали пневмонию. Они проходят лечение, их состояние улучшается. Из-за того, что госпитализированные находились в Италии и могли контактировать с больными коронавирусом, их анализы отправили в Киев для проверки.

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В Черновицкой области определили два базовых заведения, в которых будут принимать людей с подозрением на коронавирус. Сейчас в этих больницах есть 13 аппаратов для искусственной вентиляции легких, 50 масок и 50 комбинезонов.

Представитель больницы уехал в Днепр, где получит инфузоматы, мешки Амбу, пульсоксиметры, два аппарата для искусственной вентиляции легких и 197 тыс. медицинских масок.

Напомним, ранее жителя Закарпатья с повышенной температурой и симптомами ОРВИ госпитализировали в областную инфекционную больницу из-за того, что он контактировал с гражданином Китая.

В больнице у него диагностировали бронхит.