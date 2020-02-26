У Чернівцях госпіталізували чоловіка, який повернувся з Італії

У Чернівцях в обласну клінічну лікарню з пневмонією госпіталізували чоловіка, який повернувся з Італії. Ймовірно, він міг контактувати з хворими на коронавірус.

Наразі в обласній лікарні перебувають два пацієнти, які мають історію тривалого перебування в Італії. Їхній стан не критичний, ближче до середньо важкого.

У обох пацієнтів діагностували пневмонію. Вони проходять лікування, їхній стан покращується. Через те, що госпіталізовані перебували в Італії і могли контактувати з хворими на коронавірус, їхні аналізи відправили до Києва для перевірки.

Читайте: На Закарпатті госпіталізували всіх пасажирів автобусу з Італії

У Чернівецькій області визначили два базові заклади, в яких прийматимуть людей із підозрою на коронавірус. Наразі в цих лікарнях є 13 апаратів для штучної вентиляції легень, 50 масок і 50 комбінезонів.

Представник лікарні виїхав у Дніпро, де отримає інфузомати, мішки Амбу, пульсоксиметри, два апарати для штучної вентиляції легень та 197 тис. медичних масок.

Нагадаємо, раніше жителя Закарпаття з підвищеною температурою та симптомами ГРВІ госпіталізували до обласної інфекційної лікарні через те, що він контактував з громадянином Китаю.

У лікарні у нього діагностували бронхіт.