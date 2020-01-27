В 2020 году в Украине будут открыты сотни новых школ, садиков и стадионов. Днепропетровская область лидирует в этом проекте, как и в предыдущие годы. Об этом написал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, комментируя процесс на примере реконструкции опорных школ.

Опорная школа в Перещепино Днепропетровской области. Первые два фото – школа еще летом этого года и проект того, как она будет выглядеть после реконструкции. Все последующие фото – с официального сайта Днепропетровской ОГА – как школа меняется на глазах и выглядит сейчас, – сообщил Голик.











Днепропетровская область лидирует в проекте Большая стройка – Юрий Голик / 3 фотографии

Хорошо, когда есть преемственность, а все проекты продолжаются и реализовываются, отметил советник премьера, занимавший должность советника главы Днепропетровской ОГА в 2015-2019 годах.

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Голик напомнил, что в этом году по всей Украине будут введены в эксплуатацию 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов и отремонтировано 4 000 км дорог. В проекте Большая стройка Днепропетровская область точно будет одним из лидеров. И это классно, добавил он.

Напомним, в конце 2019 года советник премьер-министра презентовал свою книгу Бесконечность не для слабаков, в которой описано, как Днепропетровская областная администрация под руководством Валентина Резниченко реализовала около 2 000 инфраструктурных проектов.

Ранее мы писали, что качественные дороги – эффективный способ возвращения оккупированных территорий, – Юрий Голик.