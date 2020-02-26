Як у рамках Великого будівництва реконструюють спорткомплекс у Вінниці – Голик

Радник прем’єр-міністра України Юрій Голик опублікував у Facebook фото і відео реконструкції спортивного комплексу Здоров’я у Вінниці.

На фото видно, як стара будівля перетворюється на сучасний комплекс. Реконструкція проходить у рамках ініційованої президентом Володимиром Зеленським Національної програми Велике будівництво, яка вже стартувала і з початком весни ще більше активізується.

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