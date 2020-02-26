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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як у рамках Великого будівництва реконструюють спорткомплекс у Вінниці – Голик

Радник прем’єр-міністра України Юрій Голик опублікував у Facebook фото і відео реконструкції спортивного комплексу Здоров’я у Вінниці.

На фото видно, як стара будівля перетворюється на сучасний комплекс. Реконструкція проходить у рамках ініційованої президентом Володимиром Зеленським Національної програми Велике будівництво, яка вже стартувала і з початком весни ще більше активізується.

Читайте: Дніпропетровська область лідирує в проекті Велике будівництво – Юрій Голик

– Плюс один сучасний спорткомплекс. Вінниця. Реконструкція спортивного комплексу Здоров’я, – написав радник прем’єра.

Як у рамках Великого будівництва реконструюють спорткомплекс у Вінниці – Голик / 3 фотографии

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів відбулася презентація планів обласних державних адміністрацій в рамках програми Велике будівництво. Юрій Голик повідомив, що за кількістю споруджуваних в цьому році об’єктів лідером стала Дніпропетровська область.

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