Радник прем’єр-міністра України Юрій Голик опублікував у Facebook фото і відео реконструкції спортивного комплексу Здоров’я у Вінниці.
На фото видно, як стара будівля перетворюється на сучасний комплекс. Реконструкція проходить у рамках ініційованої президентом Володимиром Зеленським Національної програми Велике будівництво, яка вже стартувала і з початком весни ще більше активізується.
Читайте: Дніпропетровська область лідирує в проекті Велике будівництво – Юрій Голик
– Плюс один сучасний спорткомплекс. Вінниця. Реконструкція спортивного комплексу Здоров’я, – написав радник прем’єра.
-
Як у рамках Великого будівництва реконструюють спорткомплекс у Вінниці – Голик / 3 фотографии
Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів відбулася презентація планів обласних державних адміністрацій в рамках програми Велике будівництво. Юрій Голик повідомив, що за кількістю споруджуваних в цьому році об’єктів лідером стала Дніпропетровська область.Теги: Будівництво, Вінниця, Юрій ГоликЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
-