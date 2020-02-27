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Факты / Украина

Столкновения в Харькове: задержаны 20 человек, полиция изъяла дубинки и газовые баллончики

Из-за столкновений в Харькове на въезде в ТЦ Барабашово в Киевский отдела полиции доставили 20 граждан, которых сейчас опрашивают. От слезоточивого газа пострадали несколько полицейских.

На месте происшествия правоохранители изъяли несколько резиновых дубинок и газовые баллончики. Сейчас устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта.

Всего в полицию поступило восемь сообщений о ситуации на территории торгового центра. Полиция сообщает, что на месте происшествия было около 100 человек.

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Напомним, утром 27 февраля в Харькове возле рынка Барабашово произошла драка между частными предпринимателями и охранным агентством. За медицинской помощью обратились четыре человека.

В СМИ сообщили, что драка произошла из-за строительства дороги.

К слову, 16 октября 2019 года Харьковский горсовет утвердил строительство дороги, которая соединит Салтовку с центром города, несмотря на протест предпринимателей, чьи торговые павильоны будут отселены.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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