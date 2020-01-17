17 января СБУ Харькова задержала боевика “ЛНР”.

За мужчиной начали слежку после того, как приехал в Харьков из России, где начал собирать информацию о железнодорожных станциях, автовокзалы и Харьковский метрополитен.

Читайте: На границе с Крымом задержали боевика “ЛНР”

Установлено, что мужчина – житель Харькова, который в 2014 году сам присоеденился к боевикам из террористических группирований “ДНР” та “ЛНР”. Работая на террористов, задержанному даже присвоили “звание” – он был командиром взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса “ЛНР”.







Планировал теракт: в Харькове задержали боевика “ЛНР” / 2 фотографии

После обыска его квартиры изъяли боевые гранаты и шашки с электродетонатором.

Операция СБУ проходила совместно с прокуратурой Харьковской области. Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УКУ.

Недавно Факты ICTV писали о том, как СБУ помешала спецслужбам РФ убить украинского разведчика.