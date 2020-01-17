Планировал теракт: в Харькове задержали боевика “ЛНР”

17 января СБУ Харькова задержала боевика “ЛНР”.
За мужчиной начали слежку после того, как приехал в Харьков из России, где начал собирать информацию о железнодорожных станциях, автовокзалы и Харьковский метрополитен.
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Установлено, что мужчина – житель Харькова, который в 2014 году сам присоеденился к боевикам из террористических группирований “ДНР” та “ЛНР”. Работая на террористов, задержанному даже присвоили “звание” – он был командиром взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса “ЛНР”.
После обыска его квартиры изъяли боевые гранаты и шашки с электродетонатором.
Операция СБУ проходила совместно с прокуратурой Харьковской области. Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УКУ.
Недавно Факты ICTV писали о том, как СБУ помешала спецслужбам РФ убить украинского разведчика.