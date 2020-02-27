Сутички у Харкові: затримано 20 людей, поліція вилучила кийки і газові балончики

Через сутички у Харкові на в’їзді в ТЦ Барабашово до Київського відділу поліції доставили 20 громадян, яких наразі опитують. Від сльозогінного газу постраждали кілька поліцейських.

На місці події правоохоронці вилучили кілька гумових кийків і газові балончики. Наразі встановлюється, який вид зброї було застосовано під час конфлікту.

Всього до поліції надійшло вісім повідомлень щодо ситуації на території торговельного центру. Поліція повідомляє, що на місці події було близько 100 осіб.

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Нагадаємо, вранці 27 лютого у Харкові біля ринку Барабашово сталася бійка між приватними підприємцями та охоронним агентством. За медичною допомогою звернулися четверо людей.

У ЗМІ повідомили, що бійка сталася через будівництво дороги.

До слова, 16 жовтня 2019 року Харківська міськрада затвердила будівництво дороги, яка з’єднає Салтівку з центром міста, незважаючи на протест підприємців, чиї торгові павільйони будуть відселені.