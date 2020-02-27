PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Сутички у Харкові: затримано 20 людей, поліція вилучила кийки і газові балончики

Через сутички у Харкові на в’їзді в ТЦ Барабашово до Київського відділу поліції доставили 20 громадян, яких наразі опитують. Від сльозогінного газу постраждали кілька поліцейських.

На місці події правоохоронці вилучили кілька гумових кийків і газові балончики. Наразі встановлюється, який вид зброї було застосовано під час конфлікту.

Всього до поліції надійшло вісім повідомлень щодо ситуації на території торговельного центру. Поліція повідомляє, що на місці події було близько 100 осіб.

Читайте: Планував теракт: в Харкові затримали бойовика “ЛНР”

Нагадаємо, вранці 27 лютого у Харкові біля ринку Барабашово сталася бійка між приватними підприємцями та охоронним агентством. За медичною допомогою звернулися четверо людей.

У ЗМІ повідомили, що бійка сталася через будівництво дороги.

До слова, 16 жовтня 2019 року Харківська міськрада затвердила будівництво дороги, яка з’єднає Салтівку з центром міста, незважаючи на протест підприємців, чиї торгові павільйони будуть відселені.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка