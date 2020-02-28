День штурманской службы авиации ВСУ – история праздника и факты о профессии

День штурманской службы авиации ВСУ начали отмечать 28 февраля с 2008 года. Соответствующий указ тогда издал министр обороны Украины.

Отмечать этот день решили для того, чтобы поддержать престиж штурманской службы авиации ВСУ. Также это должно было помочь в стимулировании добросовестного выполнения своих обязанностей военнослужащими и развитии традиций в авиации.

Штурманы появились в 1910-х годах. Изначально они работали с артиллерией, однако во времена Первой мировой войны они начали снабжать летчиков полетными картами.

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В Украине развитие штурманской службы авиации началось в 1920-х годах, когда наша страна входила в состав СССР.

Тогда многие штурманы помогали совершать полеты благодаря тому, что очень точно рассчитывали их параметры.

Сегодня штурманы служат как в авиации, так и в плавании на кораблях, подводных лодках и вождении другого транспорта.

Эта профессия высоко ценится, ведь штурманам необходим большой объем знаний, чтобы хорошо выполнять свою работу.

Среди прочего им необходимо знать маршруты полетов, оснащение навигационными устройствами, организацию управления воздушного судна, правила определения времени работы и отдыха экипажа.

В военной авиации на плечи штурмана ложатся следующие обязанности:

прокладывания курса;

вычисления запланированного перемещения и обозначение его на карте;

наблюдение за исправностью навигационных приборов;

проведение замеров с помощью навигационных приборов;

рассчитывание необходимых значений полета (время в зависимости от силы и направления ветра, необходимое топливо, минимальную безопасную высоту).

Иногда представители профессии в военной авиации получают более узкую специальность – штурман-оператор. В таком случае его обязанности могут быть не связаны с навигацией.

Также военные штурманы могут проводить аэрофотосъемку, скидывать бомбы, наводить и запускать ракеты, отвечать за десантирование войск и техники.

На некоторых летательных аппаратах они также могут исполнять обязанности летчика.

К слову, в Украине также принято отмечать День авиации, который приходится на последнюю субботу августа. Это профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ