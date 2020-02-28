Кодирование каналов: медиагруппы откроют доступ к сигналу

Владимир Зеленский встретился с руководством украинских медиагрупп, где стороны обсудили проблемы вокруг телевещания, которые возникли после начала кодирования спутникового сигнала.

Они договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

Президент подчеркнул, что блокирование сигнала касается не только бизнеса, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины.

Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов и теперь украинцы получили альтернативу – российское TV.

– Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет возможность ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем, – подчеркнул Зеленский.

Президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения ЗЕОНБУД с 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию.

Читайте: Кодирование спутникового ТВ: как остаться без любимых каналов в 2020 году

Также провайдер до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах и модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы.

Напомним, 28 января 2020 года 23 украинских канала заблокировали бесплатный спутниковый сигнал. Среди них и каналы группы StarLightMedia – ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2 и ОЦЕ.

Факты ICTV рассказывали, какие есть варианты у зрителя, чтобы оставаться с любимыми телеканалами после кодирования спутника.