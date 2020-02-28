Кодування каналів: медіагрупи відкриють доступ до сигналу

Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом українських медіагруп, де сторони обговорили проблеми навколо телемовлення, які виникли після початку кодування супутникового сигналу.

Вони дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян.

Президент наголосив, що блокування сигналу стосується не лише бізнесу медіагруп, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України.

Внаслідок кодування сигналу не всі українці можуть вільно переглядати понад 20 головних телеканалів і тепер українці отримали альтернативу – російське TV.

– Рада національної безпеки і оборони України має можливість запровадити мораторій на кодування супутникового сигналу телеканалів, але це не вирішить усього спектру проблем, – наголосив Зеленський.

Президент запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення ЗЕОНБУД до 4 березня 2020 року вжити заходів для зміни модуляції сигналу. Це розширить покриття цифровим телебаченням на території держави та полегшить доступ населення до телемовлення.

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Також провайдер до 1 травня 2020 року має забезпечити встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах та модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.

Крім того, оператори супутникового мовлення Xtra TV та Viasat мають розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення. Таким чином ці громадяни отримають можливість переглядати закодовані телеканали.

Нагадаємо, 28 січня 2020 року 23 українські канали заблокували безкоштовний супутниковий сигнал. Серед них і канали групи StarLightMedia – ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 та Оце.

Факти ICTV розповідали, які варіанти є у глядача, щоб залишатись з улюбленими телеканалами після кодування супутника.