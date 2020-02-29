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Факты / Украина

В Черновцах госпитализировали еще одного человека, который вернулся из Италии

В больницу в Черновцах доставили мужчину с повышенной температурой, который недавно вернулся из Италии. Его проверят на наличие китайского коронавируса.

– В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализированы черновчанина. Он с 21 февраля путешествовал по Италии, – говорится в сообщении Черновицкой ОГА.

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Как рассказал мужчина, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. Однако 28 февраля он начал жаловаться на повышенную температуру и першение в горле.

– Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента, – заявили в ОГА.

Напомним, в Черновицкой области госпитализировали еще двух людей с подозрением на коронавирус, но заражение не подтвердилось.

Источник: Черновицкая ОГА

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