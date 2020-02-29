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Факти / Україна

У Чернівцях госпіталізували ще одну людину, яка повернулась з Італії

У лікарню в Чернівцях доправили чоловіка з підвищеною температурою, який нещодавно повернувся з Італії. Його перевірять на наявність китайського коронавірусу.

– В інфекційне відділення обласної лікарні із клінічними ознаками грипу госпіталізовано чернівчанина. Він із 21 лютого подорожував Італією, – йдеться у повідомленні Чернівецької ОДА.

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Як розповів чоловік, під час подорожі та після повернення додому 26 лютого він почував себе добре. Однак 28 лютого він почав скаржитися на підвищену температуру та першіння у горлі.

– Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта, – заявили в ОДА.

Нагадаємо, в Чернівецькій області госпіталізували ще двох людей з підозрою на коронавірус, але зараження не підтвердилося.

Джерело: Чернівецька ОДА

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