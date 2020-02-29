В Украину вернулись рыбаки, задержанные ФСБ в Азовском море

В Украину вернулись четверо рыбаков, которых ранее задержала Россия в Азовском море.

Группа морской охраны сопровождала их в порт в Бердянске, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море рыбаков привлекли к административной ответственности.

На судно наложили запрет выхода в море сроком на 30 суток.