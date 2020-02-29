В Украину вернулись четверо рыбаков, которых ранее задержала Россия в Азовском море.
Группа морской охраны сопровождала их в порт в Бердянске, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.
За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море рыбаков привлекли к административной ответственности.
На судно наложили запрет выхода в море сроком на 30 суток.
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В Украину вернулись рыбаки, задержанные ФСБ в Азовском море / 3 фотографии
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Напомним, 15 февраля в Азовском море четырех украинских граждан задержали сотрудники “пограничного управления ФСБ РФ по делам Крыма”.
Так называемый суд в Крыму арестовал их на 10 дней. Россия настаивала на позиции, что рыбаков задержали за браконьерство.
Фото: Госпогранслужба
Источник: ГоспогранслужбаТеги: Азовське море, Госпогранслужба, КрымЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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