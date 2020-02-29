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Факты / Украина

В Украину вернулись рыбаки, задержанные ФСБ в Азовском море

В Украину вернулись четверо рыбаков, которых ранее задержала Россия в Азовском море.

Группа морской охраны сопровождала их в порт в Бердянске, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море рыбаков привлекли к административной ответственности.

На судно наложили запрет выхода в море сроком на 30 суток.

В Украину вернулись рыбаки, задержанные ФСБ в Азовском море / 3 фотографии

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Напомним, 15 февраля в Азовском море четырех украинских граждан задержали сотрудники “пограничного управления ФСБ РФ по делам Крыма”.

Так называемый суд в Крыму арестовал их на 10 дней. Россия настаивала на позиции, что рыбаков задержали за браконьерство.

Фото: Госпогранслужба

Источник: Госпогранслужба

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