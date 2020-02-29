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Факти / Україна

В Україну повернулися рибалки, затримані ФСБ в Азовському морі

В Україну повернулися четверо рибалок, яких раніше затримала Росія в Азовському морі.

Група морської охорони супроводжувала їх до порту у Бердянську, де наразі встановлюються усі обставини їх затримання російською стороною.

За порушення прикордонного режиму та порядку виходу плавзасобу в море рибалок притягнули до адміністративної відповідальності.

На судно наклали заборону виходу в море терміном на 30 діб.

В Україну повернулися рибалки, затримані ФСБ в Азовському морі / 3 фотографии

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Нагадаємо, 15 лютого в Азовському морі чотирьох українських громадян затримали співробітники “прикордонного управління ФСБ РФ у справах Криму”.

Так званий суд у Криму заарештував їх на 10 днів. Росія наполягала на позиції, що рибалок затримали за браконьєрство.

Фото: Держприкордонслужба

Джерело: Держприкордонслужба

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