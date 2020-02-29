В Україну повернулися рибалки, затримані ФСБ в Азовському морі

В Україну повернулися четверо рибалок, яких раніше затримала Росія в Азовському морі.

Група морської охорони супроводжувала їх до порту у Бердянську, де наразі встановлюються усі обставини їх затримання російською стороною.

За порушення прикордонного режиму та порядку виходу плавзасобу в море рибалок притягнули до адміністративної відповідальності.

На судно наклали заборону виходу в море терміном на 30 діб.