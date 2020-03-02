В Кабмине может появиться должность вице-премьера по вопросам обороны – Арахамия

В Кабинете министров может появиться должность вице-премьер-министра по вопросам обороны. Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны, но есть еще оборонный комплекс Укроборонпром, частный оборонный сектор и так далее. У нас есть СНБО, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по вопросам обороны, – сказал он.

Давид Арахамия заметил, если найдется человек, который сможет выполнить эту интеграционную функцию, то это значительно усилит Кабмин.

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Кроме того, по словам Давида Арахамии, после ближайшей ротации в составе правительства появятся четыре-пять новых лиц.

Но маловероятно, что в Кабмине будет должность первого вице-премьер-министра.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что о кадровых перестановках в Кабинете министров пока рано говорить.

Напомним, 4 марта президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Ранее Давид Арахамия сообщил, что среди вопросов, которые планируют обсуждать, в частности, есть ротации в Кабмине.