У Кабміні може з’явитися посада віце-прем’єра з питань оборони – Арахамія

У Кабінеті міністрів може з’явитися посада віце-прем’єр-міністра з питань оборони. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Ми хотіли би посилити інтеграційну функцію в сфері оборони. У нас є міністр оборони, але є ще оборонний комплекс Укроборонпром, приватний оборонний сектор і так далі. У нас є РНБО, яка цю інтеграційну функцію повинна брати на себе, але на рівні Кабміну було б добре взяти віце-прем’єра з питань оборони, – сказав він.

Давид Арахамія зауважив, якщо знайдеться людина, яка зможе зможе виконати цю інтеграційну функцію, то це значно посилить Кабмін.

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Крім того, за словами Давида Арахамії, після найближчої ротації в складі уряду з’явиться чотири-п’ять нових осіб.

Але малоймовірно, що в Кабміні буде посада першого віце-прем’єр-міністра.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що про кадрові перестановки у Кабінеті міністрів поки рано говорити.

Нагадаємо, 4 березня президент Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Раніше Давид Арахамія повідомив, що серед питань, які планують обговорювати, зокрема, є ротації в Кабміні.